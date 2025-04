Placentia Half Marathon, superata quota 1.600

Ha superato quota 1.600 iscritti complessivi la 28esima Placentia Half Marathon, in programma domenica e inserita in un ricco cartellone di eventi collaterali che abbraccerà il week end. Ad annunciarlo, gli organizzatori Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri, stamattina a Palazzo Farnese nella tradizionale cerimonia di consegna dei pettorali alle autorità in un momento che ha visto anche la partecipazione di Mario Dadati (assessore cittadino allo Sport), Pietro Boselli (vicedirettore della Banca di Piacenza) e Robert Gionelli, delegato provinciale Coni fresco di rielezione «In queste ore - le parole di Perotti - siamo arrivati a 1.620 contando anche chi partecipa alla staffetta, una quota che nel 2024 era stata quella finale. Le iscrizioni scadono domani e contiamo di arrivare a circa 1.800 partecipanti».Domenica l'Amministrazione comunale farà il tifo per l'assessore Christian Fiazza, il "top runner" del Comune, mentre la Banca di Piacenza schiererà Giacomo Marchesi (pettorale 10), che con il tempo di 1 ora e 10 minuti ha vinto a Orzinuovi e si candida a essere il primo dei piacentini al traguardo di piazza Cavalli. Tanti anche i numeri assegnati al mondo delle forze dell'ordine, del Genio pontieri, dell'Ausl e di tutte le realtà che contribuiranno al felice svolgimento della manifestazione.