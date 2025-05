Palermo schiantata, Pianeta Padel punta Arezzo

Non si spegne il sogno Serie A per Pianeta Padel, la squadra del presidente Andrea Marchi e del socio Matteo Repetti che, dopo due promozioni consecutive, sta lottando al vertice della Serie B.

Domenica prossima all’Lpr Stadium arriverà la sfida decisiva contro Arezzo capolista del girone. Ma i neroverdi sono stati molto bravi nello scorso fine settimana a superare per 3-0 Palermo e a mantenere così viva la speranza di poter arrivare primi nel girone, per avere un miglior piazzamento nel playoff che inizieranno il 25 maggio.

Nella prima partita di domenica, la coppia Rubini-Castelli ha fatto un sol boccone di Bonavetti-Greco, come dice l’eloquente punteggio finale di 6/1- 6/1.

Ancora più netta la vittoria di Vaccari-Fonda su Ferrito-Savoldi: 6/0- 6/0.

Solo il terzo match ha visto i piacentini perdere un set contro la coppia più forte di Palermo (che aveva perso 2-1 con Arezzo): Rivellini-Brambilla hanno superato Moya Rodriguez-Lopez Piscitello 6/2-3/6-6/2, senza però mai dare l’impressione di lasciarsi sfuggire il match.



Come ormai tradizione, le partite dei padelisti piacentini sono state accompagnate da un’ottima cornice di pubblico, con i calorosi tifosi neroverdi che si sono divisi tra i due campi di gioco. Domenica prossima, però, vista l’importanza della sfida contro la corazzata Arezzo, candidata alla vittoria finale, i match verranno giocati tutti sul campo centrale «Vogliamo dare la possibilità a tifosi e membri della squadra di seguire tutte le sfide - spiega Marchi - e poter tifare ancora di più. Ovviamente con l’immancabile maglia di Pianeta Padel a far salire la “marea” verde».