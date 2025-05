Arezzo ferma la marea verde: Pianeta Padel, playoff in salita

Questa volta il tifo indiavolato che ha trasformato Lpr Stadium in una bolgia non è bastato ai ragazzi di Pianeta Padel.

La squadra del presidente Andrea Marchi e del socio Matteo Repetti è stata sconfitta in casa da Arezzo con il punteggio di 21, nella sfida decisiva per stabilire il primo posto del girone di Serie B. Toscani, stra-favoriti alla vigilia, che chiudono dunque in testa e accedono al lato più semplice dei playoff nazionali.

Per i piacentini, invece, seconda posizione e tabellone decisamente più complicato. Nella prima gara a eliminazione diretta, prevista per il 25 maggio proprio all’Lpr Stadium, Pianeta Padel affronterà Sassari, avversario tutto sommato abbordabile.

Ma ai quarti di finale si intravede già lo spauracchio Tribbiano (circolo in provincia di Milano), considerata a inizio stagione con la principale candidata alla promozione di Serie A.

Devono però essere pochi i rimpianti per la squadra piacentina, nata meno di tre anni fa e capace di centrare due promozioni consecutive (prima dalla Serie D alla C, poi alla B), per poi consolidarsi ai vertici nel panorama nazionale.

Non è un caso che i neroverdi abbiano creato un movimento capace di coinvolgere un numero di tifosi e sponsor sempre maggiore.

Domenica contro Arezzo è stato, in tal senso, il punto più alto: tribuna gremita, spettatori assiepati anche ai lati del campo centrale, calore costante da parte dei supporter, tutti rigorosamente vestiti di verde.

Peccato solo per il risultato finale, indirizzato probabilmente dalla prima sfida durata quasi due ore, in cui Vaccari-Fonda hanno perso 3-6 7-6 6-3 a Miccini-Ruiz (quest’ultimo protagonista nel circuito Premier Padel).

“Superman” Brambilla e Rivellini hanno battuto 6-4 6-4 Fumagalli- Tenti, mentre Rubini-Vanella hanno ceduto 6-3 6-4 agli inarrivabili Lasgoity-Micali.

Ora testa ai playoff.