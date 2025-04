Pianeta Padel sempre più travolgente: obiettivo primo posto

Continua il momento positivo di Pianeta Padel, impegnata nel campionato di Serie B nazionale.

Domenica scorsa, nella prima giornata di ritorno, i piacentini hanno espugnato i campi all’aperto di Milano Marittima e sono tornati ad avere concrete speranze di finire al primo posto la stagione regolare, visto che Arezzo ha superato a fatica per 2-1 Palermo, riaprendo di fatto i giochi in vista dello scontro diretto dell’11 maggio (da vincere 3-0 per evitare calcoli). Prima, il 4 maggio, all’Lpr Stadium arriveranno proprio i siciliani.

Solo la partenza non è stata semplice, per colpa proprio del difficile impatto ambientale, con freddo e forte vento a sferzare i campi all'aperto.

Rivellini e Vaccari sono andati sotto 2-0 contro Forcellini-Rodriguez, ma hanno preso subito le misure, dilagando per 6/2 - 6/1.

Copione simile per la coppia Castelli-Rubini: 0-2 iniziale a favore di Rondinelli-Godio, reazione dei piacentini per un autorevole 6/2 - 6/3.

Il punto del definitivo 3-0 è arrivato grazie alla prestazione solida della coppia Fonda-Brambilla, che ha lasciato le briciole agli avversari Ventrice-Castellari con un eloquente 6-0 6-3.

E per concludere in bellezza, la notizia che non ti aspetti: Arezzo batte Palermo solo per 2-1. Un risultato che riapre i giochi e regala a Pianeta Padel una possibilità concreta di chiudere al primo posto il girone e ottenere una posizione privilegiata nei playoff di fine maggio.