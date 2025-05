Problema al motore: Fornaroli decimo in prova

Inizia con il decimo tempo nelle qualifiche la tre giorni catalana di Leonardo Fornaroli, pilota piacentino dell'Invicta Racing protagonista in Formula 2 nel Gran premio a Barcellona.

Oggi pomeriggio il classe 2004 ha pagato un problema al motore quando stava duellando per la pole position, andata ad Arvin Lindblad, sesto poleman diverso in altrettanti appuntamenti del "circus".

Grazie al regolamento che prevede l'inversione dei primi dieci tempi, domani nella Sprint Race (il via alle 14,15) Fornaroli partirà in pole position, un'occasione da non sottovalutare per provare a conquistare punti preziosi in classifica, considerando poi che domenica nella Feature Race (start alle 10) inizierà in quinta fila e dovendo poi rimontare per avvicinarsi alle prime posizioni.

Alla vigilia del Gran Premio di Barcellona, Leonardo è terzo in classifica stagionale con 64 punti, a -3 da Dunne (secondo) e a -6 dal leader Browning.