Delusione Sprint Race, Fornaroli chiude ottavo

Non è di certo il weekendi di Leonardo Fornaroli. Dopo i pesanti problemi al motore nelle qualifiche di ieri, il pilota piacentino oggi, sabato 31 maggio, ha chiuso all'ottavo posto la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, sesta tappa del campionato di Formula 2. Il rookie di casa nostra partiva dalla prima fila, ma la gara sul circuito della Catalogna è stata condizionata da un contatto tra Minì e Montoya che ha richiesto l'intervento della safety car. Verschoor, Dunne e Villagomez hanno conquistato il podio, per Fornaroli un ottavo posto piuttosto deludente che conferma le difficoltà del piacentino in questo weekend che si chiuderà domenica 1° giugno con la Feature Race. Il pilota dell'Invicta Racing partirà dalla prima fila e proverà a invertire la tendenza con la classe che fino ad ora ha dimostrato di possedere.