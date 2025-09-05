Problema elettrico, Fornaroli finisce ottavo in prova

Inizia con diversi colpi di scena la tre giorni italiana di Formula 2 che vede protagonista Leonardo Fornaroli nel Gran premio d'Italia a Monza. Il week end lungo brianzolo, quart'ultimo appuntamento di una stagione che vede il pilota piacentino attualmente in testa alla classifica, è stato aperto oggi dalle qualifiche, dove Leo ha fatto registrare il nono tempo, venendo limitato da un problema elettrico alla sua vettura. In realtà, Fornaroli diventa ottavo dopo la cancellazione del miglior tempo di Richard Verschoor (secondo nelle qualifiche e terzo nella classifica piloti) per aver causato l'esposizione della bandiera rossa nella sua uscita dalla curva 6, passando invece alla quattordicesima posizione.

Domani il pilota piacentino partirà dalla seconda fila nella Sprint Race (il via alle 14.15) in virtù del terzo posto calcolato dall'inversione dei primi dieci tempi prevista dal regolamento per la gara corta.

Domenica, invece, nella Feature Race, Fornaroli scatterà dalla quarta fila (ottava posizione), con la pole position andata a Luke Browning dopo un round di qualifiche ricco di bandiere rosse e che a meno di due minuti dalla fine ha visto la non ripresa della sessione, cristallizzando il risultato precedente.