Quando Papa Francesco ricevette la maglia della Gas Sales

In occasione della consegna a Papa Francesco della copia della “Bibbia in piasintein”, realizzata dal piacentino Luigi Zuccheri, Elisabetta Curti e Gianfranco Curti regalarono al Pontefice anche una maglia da gara personalizzata della Gas Sales Bluenergy Volley. Era il 31 maggio 2021.

«Per noi fu una giornata indimenticabile - ricorda Elisabetta Curti, presidente della società biancorossa - perché essere ricevuti da Santo Padre in udienza privata rappresenta un'esperienza davvero unica. Ricordo la sua grande umanità, la semplicità con cui ci ascoltava, dimostrando interesse. La grandezza di queste figure che hanno fatto la storia sta proprio nella capacità di mettere a proprio agio le persone, di accoglierle, stabilendo subito un rapporto. Ci chiese ovviamente della Bibbia, ma anche della squadra, dei suoi risultati. Resta per noi un ricordo indelebile, la sua scomparsa rappresenta una perdita enorme».