Si chiude con un ritiro il fine settimana nero di Fornaroli

Domenica nera per Leonardo Fornaroli, che interrompe la striscia stagionale di punti conquistati in ogni gara dei Gran Premi di Formula 2 pagando dazio in una Feature Race da dimenticare a Barcellona nel terzo week end consecutivo di gare. Partito in quinta fila (decimo posto in qualifica per un problema al motore nelle qualifiche di venerdì), il giovane pilota piacentino dell'Invicta Racing ha visto compromessa di fatto la propria gara già al terzo giro, dove gli sono stati comminati dieci secondi di penalità (stop and go) per una presunta irregolarità in partenza. Forte il suo disappunto nelle conversazioni radio con il box: "La mia procedura di avvio era attiva, ho fatto tutto correttamente", lo sfogo di Leonardo, che poi vedrà chiudere la gara con un giro d'anticipo, con la sua vettura ferma sulla ghiaia alla tornata numero 36 dopo che era stato ai box per il cambio gomme. Per lui, mesto ritiro, mentre la corsa è terminata con le vetture dietro la safety car. Vince Lindbald davanti a Montoya e Verschoor (vincitore ieri nella Sprint Race). Per il piacentino, il Gran Premio in Catalogna ha regalato un bottino magro di soli due punti nel week end, passando dal terzo al sesto posto in classifica Mondiale. Prossima gara in Austria dal 27 al 29 giugno.