Simon rinnova con la Gas Sales: «Si apre un nuovo ciclo»

Robertlandy Simon, il gigante centrale cubano ed uno degli uomini simbolo del mondo pallavolistico, classe 1987, 208 centimetri di altezza, vestirà la maglia della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza anche nella prossima stagione, la quarta consecutiva. Lo ha ufficializzato la società biancorossa in un comunicato. «Piacenza è la mia città - commenta Simon - e sono davvero felice di poter giocare ancora una stagione in questa società. Si apre un nuovo ciclo con tanti giovani e sono davvero contento di potere essere parte di questo nuovo progetto. La prossima sarà una squadra più giovane ma questo non vuole dire meno forte e ambiziosa, l’importante è che tutti noi giocatori crediamo nel progetto e sarà ancora più importante non porci limiti. La mia esperienza è al servizio della squadra, grazie a tutti, essere ancora a Piacenza è solo motivo di orgoglio per me».

Nella stagione 2024-2025 Simon ha collezionato tra regular season, supercoppa Italiana, Coppa Italia, playoff scudetto e playoff terzo posto 31 presenze con 108 set giocati.

In Italia Simon ha vestito per due stagioni la maglia di Piacenza dal 2012 al 2014, per quattro stagioni la maglia di Civitanova ed ora si appresta a vestire per la quarta stagione consecutiva la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Per il cubano esperienze anche in Brasile dove ha vinto anche il titolo di campione del Mondo per Club (oltre a due campionati sudamericani), in Corea del Sud con l’Ok Savings Bank con cui trionfa per due volte nel campionato nazionale. Con la maglia della nazionale cubana ha vinto sette medaglie.