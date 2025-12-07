Splendido Piacenza, Pro Sesto battuta 2-0

Il Piacenza vince il big match della quindicesima giornata del girone D di Serie D, passando per 2-0 sul campo dell'ormai ex capolista Pro Sesto. I biancorossi sono stati protagonisti di una gara quasi perfetta difensivamente (Martinelli e soprattutto Silva superlativi), ordinata e grintosa a centrocampo (Poledri eccezionale) e generosa in attacco, dove sono arrivati pochi palloni giocabili. Ma il Piace è stato bravissimo a capitalizzare le occasioni, andando in vantaggio con un tiro di D'Agostino alla mezz'ora del primo tempo, trasformato in oro dalla grave incertezza del portiere di casa.

La Pro Sesto non è riuscita praticamente mai a creare pericoli, soffocata dall'efficace pressing degli uomini di mister Franzini.

Nella ripresa stesso copione. Quando i locali si sono sbilanciati, il rientrante Mustacchio li ha puniti con il 2-0.

Piace che sale a 29 punti, agganciando proprio la Pro Sesto. Primo a quota 32 resta il Lentigione, poi Desenzano a 31 e Pistoiese a 30, tutte vittoriose.

Domenica prossima arriverà al Garilli il Tropical Coriano, occasione per allungare la striscia vincente, approfittando magari anche dello scontro diretto Pistoiese-Desenzano.





Primo tempo

La quindicesima giornata di campionato del girone D di Serie D vede il Piacenza impegnato sul campo della capolista Pro Sesto, tre punti sopra i biancorossi (oggi in maglia nerazzurra), sostenuti dall'immancabile calore di tanti tifosi.

Mister Arnaldo Franzini ripropone la formazione di domenica scorsa, ad eccezione di Martinelli al posto di Sbardella, che ha accusato un problema muscolare nel riscaldamento.

L'inizio di gara è equilibrato, con le difese molto attente e i centrocampisti a darsi battaglia.

Al 5' Mapelli è ammonito per un brutto fallo a metacampo su D'Agostino.

Al 14' D'Agostino su calcio d'angolo cerca la porta, ma Lovato è attento e blocca.

La gara è nervosa e spezzettata, al 17' Campagna è ammonito per un'ingenua entrata in ritardo su Maspero a centrocampo.

Al 20' buona azione del Piace, con Cabri che innesca Lordkipanidze sulla fascia destra, cross basso arretrato per D'Ago, che dal limite cerca di prima il secondo palo: palla fuori.

Al 27' vantaggio Piacenza: la Pro Sesto protesta per un presunto fallo su Banfi non fischiato a metacampo, i biancorossi ripartono velocemente, palla a D'Agostino che porta palla e dal limite lascia partire un sinistro centrale, papera di Lovato e 0-1.

La Pro Sesto reagisce e prende maggiormente in mano il pallino del gioco, ma la difesa piacentina è sempre molto attenta e non concede alcuna occasione ai padroni di casa.

Proteste dei locali per due falli (veniali) di Campagna, già ammonito: il secondo giallo non ci stava in entrambi i casi.

Durante il terzo e ultimo minuto di recupero, Clerici raccoglie al volo la respinta della difesa biancorossa e prova un sinistro al volo, a lato di pochissimo.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con Mazzaglia al posto dell'ammonito Campagna: al suo posto dietro le punte sale Lordkipanidze, con il neo-entrato mezz'ala destra.

Prima azione e Piacenza pericoloso: Michele Trombetta tira al volo un pallone vagante in area, Lovato si allunga sulla propria destra e devia in angolo. Anche l'avvio della ripresa è molto fisico e poco tecnico, con i giocatori di Franzini che sembrano molto attenti e concentrati a soffocare sul nascere ogni iniziativa della Pro Sesto, con un pressing molto efficace.

All'11' Montesano gira di testa su calcio d'angolo, palla fuori.

Al 14' i padroni di casa si sbilanciano: dentro l'ex attaccante del Piace Manicone per il mediano Pedone. A

l 18' ammonito Mazzaglia per una trattenuta su Maspero a metacampo. Al 20' Lord è bravo a recuperare un pallone sulla trequarti avversaria, ma il successivo destro dei 25 metri è debolissimo.

Al 25' fuori D'Agostino e dentro il rientrante Mustacchio.

La partita si fa sempre più combattuta, con grande agonismo e poco gioco. Ma il Piacenza sembra davvero pronto a lottare su tutti i palloni.

Al 27' ancora Lordkipanidze recupera una palla vagante in mezzo e prova il tiro dalla distanza, stavolta alto. Al 29' la Pro Sesto gioca il tutto per tutto: dentro Altomonte per Mapelli, difesa a tre e squadra super sbilanciata. Al 31' ammonito Cabri per un fallo a centrocampo.

Al 34' rientra Taugourdeau dopo l'infortunio, gli lascia il posto Lord. Il francese si posiziona davanti alla difesa, Putzolu mezz'ala destra e Mazzaglia

.Al 35' il raddoppio: filtrante di Poledri, Mustacchio scatta sul filo del fuorigioco (in posizione regolare), salta anche il portiere e deposita in gol lo 0-2.

Al 41' Bertin sbaglia l'anticipo sulla fascia su Maffioletti e lo stende: ammonito.

Nel secondo dei quattro minuti di recupero ammonito Maffioletti per un duro fallo su Putzolu, sostituito da Bianchetti.

Il tabellino

Pro Sesto (4-2-3-1): Lovato; Anghileri, Mapelli (29'st Altomonte), Montesano, Valota; Pedone (14'st Manicone), Maspero; Abruzzese (40'st Bortolato), Clerici (38'st Chiricallo), Stefanoni (23'st Maffioletti); Banfi. A disposizione: Bongini, Meriggi, Santambrogio, Rastelli, Altomonte. All.: Angelotti.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Silva, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze (34'st Taugourdeau), Putzolu (48'st Bianchetti), Poledri; Campagna (1'st Mazzaglia); D’Agostino (25'st Mustacchio), Trombetta. A disposizione: Kolegacaj, Sbardella, Ciuffo, Pizzi, Trombetta N. All.: Franzini.

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina (Giacomo Scorrano di Lecce e Luigi Pisani di Nocera Inferiore).

Reti: 27' pt D'Agostino; 35'st Mustacchio.

