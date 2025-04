Successo per l'Open di Borgotrebbia, vince Pace

Per pochissimo non è riuscito a diventare “profeta” della sua patria, ma ha comunque dato prova ancora una volta di quel suo grande talento che è servito al Tennis Club Borgotrebbia per raggiungere la Serie A2. Ottimo secondo posto per Luca Galazzetti, che sui campi di casa è stato battuto solamente all’atto finale del torneo Open singolare maschile “Team Memores Computer” organizzato dal circolo della presidente Silvana Pagani.

Un evento che quest’anno ha stracciato ogni record di presenze: ben oltre il centinaio le richieste di partecipare arrivate a Borgotrebbia, che per motivi logistici ha potuto ospitarne una settantina, aumentando anche il tasso tecnico rispetto alle passate edizioni.

Luca Galazzetti



Significativo il fatto che due dei ragazzi del vivaio siano arrivati fino alle semifinali: oltre a Galazzetti, anche il compagno e amico Alessandro Sartori è entrato nei migliori quattro del tabellone. Purtroppo per i colori piacentini si è inserito Manuel Pace del circolo “La Stampa” di Torino, che prima ha eliminato Sartori e infine dato vita a un’entusiasmante finale contro Galazzetti, battuto in tre set per 4/6-6/1-6/3.

Tanti applausi e il meritato riconoscimento ai ragazzi, premiati da Silvana Pagani e Lorenzo Marchi del Tennis Club Borgotrebbia insieme al maestro Andrea Nociti, al delegato provinciale Fitp Gianni Fulgosi e a Daniele Palazzina della Team Memores Computer (sponsor dell’evento).