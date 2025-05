Tenniste da tutta Italia a Borgotrebbia: trionfa Ivaldo

Il Tennis Club Borgotrebbia continua a consolidarsi come una realtà sempre più conosciuta e apprezzata a livello nazionale. La conferma è arrivata con l’Open femminile (sponsorizzato da Team Memores Computer) che si è concluso nel fine settimana dopo 12 giorni di emozioni e sfide avvincenti. Oltre 50 le iscritte.

La finale ha visto protagoniste Ester Ivaldo del Circolo Tennis Firenze ed Elena Bocchi del Tennis Club Parma, con la prima che si è aggiudicata la vittoria con il punteggio di 7/5-6/0.

Nel percorso verso l’ultimo atto, Ivaldo aveva superato la giocatrice di casa Alessia Fava dopo una lunga e combattuta battaglia, per poi eliminare Elena Schueuer (Tennis Modena) in semifinale. Bocchi, invece, in semifinale aveva avuto la meglio su Valentina Bertonazzi (AT Cesano Maderno).

Nel torneo di Terza categoria, Silvia Antonini (L’Olimpica) ha trionfato con il punteggio di 6/0-6/1 contro Ginevra Ghezzi (Dema Sport 2001-Bressana).

Nel torneo di Quarta categoria, Giuseppina Braghieri ha conquistato il primo posto battendo Fabiola Spagnolo, in una derby tra piacentine.

La presidente del circolo Silvana Pagani e il presidente della Fitp Piacenza Gianni Fulgosi hanno premiato le vincitrici.