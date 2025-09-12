Friday, September 12

Vap, tutti gli incassi della stagione in beneficenza: "Alla Casa di Iris"

Bella iniziativa annunciata dal presidente Corrado Marchetti nel corso della giornata di presentazione ufficiale in vista dei prossimi campionati

Redazione Online
|2 ore fa
Vap, tutti gli incassi della stagione in beneficenza: "Alla Casa di Iris"
1 MIN DI LETTURA
Una grande attenzione all'aspetto tecnico, sono 19 le giocatrici lanciate e che ora militano in Serie A, ma anche a quello umano e solidaristico. La Volley Academy Piacenza scalda i motori in vista dei prossimi campionati di pallavolo femminile e anche questa volta, come accaduto negli ultimi anni, la società del presidente Corrado Marchetti cercherà di arrivare in fondo a tutte le competizioni giovanili. Società che da alcuni anni dà modo anche agli atleti disabili di praticare la pallavolo con la squadra di sitting volley e che quest'anno ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni a una realtà meritoria del nostro territorio: "Tutti gli incassi delle gare della Vap - ha dichiarato Marchetti nel corso della giornata di presentazioni ufficiali del club - saranno devoluti all'Hospice Casa di Irisi". Un ulteriore segnale di attenzione verso il territorio che conferma la Vap tra le realtà più brillanti del Piacentino. Leggi qui tutto il servizio.

