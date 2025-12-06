Non è Natale senza il negozio solidale per la Casa di Iris

Stesso posto, stesso periodo e stessa voglia di impreziosire il Natale con solidarietà e altruismo. Al numero 80 di via Sopramuro, a Piacenza, ha aperto il negozio solidale nato per sostenere la Casa di Iris. Un negozio nato per donare una doppia gioia a chi decide di entrarci. La gioia di regalare qualcosa di speciale a chi si vuole bene e la gioia di poter contribuire, appunto, a sostenere la struttura presieduta da Sergio Fuochi. «Un ringraziamento speciale alla famiglia Ciocchi che ci ha permesso di ripetere un'iniziativa speciale che già l'anno scorso aveva riscosso grande successo - le sue parole -. Fondamentale anche il contributo di volontari e volontarie che permetteranno di tenere aperto il negozio e a tutte le persone che durante il 20025 hanno confezionato ne realizzato doni speciali».

Nel negozio messo a disposizione gratuitamente dalla famiglia Ciocchi si possono infatti trovare prodotti cuciti a mano, addobbi, braccialetti e collane, ma anche centrotavola, opere d'arte, magliette e dolci gustosi. «In vendita c'è il meraviglioso panettone per la Casa di iris realizzato dalla pasticceria Groppi di Piacenza» precisa Fuochi.

«L'anno scorso abbiamo portato fortuna a questo bellissimo progetto e speriamo di continuare così - il commento di Paola Ciocchi, proprietaria dello spazio lungo via Sopramuro -, il vero merito però non è il mio, ma quello delle persone che ogni giorno si mettono a disposizione e fanno di tutto per aiutare chi soffre».