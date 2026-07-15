Gas Sales, olandesi o macedoni avversari in Cev

Giornata di sorteggi in Lussemburgo per le competizioni europei per club. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il secondo anno consecutivo sarà al via della Cev Cup, il secondo trofeo continentale, a cui la formazione biancorossa, vincitrice dell’ultima edizione, partecipa grazie al quarto posto ottenuto in Superlega.

La manifestazione prenderà il via in novembre con i trentaduesimi di finale per concludersi nell’aprile 2027 e sette doppi turni (gara di andata e ritorno) compresa la finale. Piacenza inizierà il suo cammino dai sedicesimi di finale, stesso momento in cui accederanno al torneo anche le squadre eliminate nei primi tre turni preliminari di Champions League.

La Gas Sales Bluenergy affronterà una squadra proveniente dalla Champions League: la perdente della gara del 7 agosto del primo turno di Champions League tra la formazione olandese dell’Orions Stars Doetinchem e la formazione macedone dell’Ugd Stip. Gara di andata tra l’8 e il 10 dicembre, gara di ritorno tra il 5 e 7 gennaio 2027.

Da questa edizione per superare il turno sarà necessario vincere entrambe le partite con qualsiasi risultato, in caso di una vittoria per parte con qualsiasi risultato, il passaggio al turno successivo sarà deciso dal golden set.