Gas Sales formato schiacciasassi, Cisterna va ko. Biancorossi sempre in vetta a punteggio pieno

La marcia perfetta della Gas Sales Bluenergy non conosce ostacoli. Nella terza giornata di SuperLega Credem Banca, i biancorossi espugnano il Palasport di Cisterna di Latina imponendosi per 3-1 al termine di un match intenso e combattuto durato quasi due ore. Grazie a questo successo, gli uomini di coach Dante Boninfante difendono l'imbattibilità stagionale e mantengono la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno.

Il primo set è un monologo piacentino: spinti da un Gutierrez precisissimo e dalle bordate di Bovolenta, gli ospiti strappano subito e chiudono agilmente a favore sul 17-25. La reazione dei padroni di casa arriva nella seconda frazione, vinta sul filo di lana dai pontini per 25-23 sfruttando qualche imprecisione al servizio dei biancorossi. Nel terzo parziale Boninfante inserisce stabilmente lo schiacciatore Cooper Robinson, al suo debutto assoluto nel campionato italiano. L'equilibrio si rompe sul finale grazie ai colpi pesanti del solito Bovolenta, che firma l'ace del definitivo 22-25.

La quarta frazione è una battaglia punto a punto, resa ancora più incerta dal momentaneo infortunio del regista di casa Fanizza. Cisterna prova ad allungare sul 16-14, ma Piacenza risponde con grande maturità e lucidità nei momenti caldi. Un primo tempo di Comparoni regala due match ball ai piacentini sul 22-24; l'errore al servizio di Barotto sul punteggio di 23-25 fa scorrere i titoli di coda e fa esplodere la festa dei piacentini. Oltre alla sontuosa prova di Bovolenta (top scorer con 23 punti e premio MVP), l'incontro ha confermato la qualità e la profondità dell'organico biancorosso, capace di trovare protagonisti diversi in ogni frangente. Un ottimo biglietto da visita in vista del big match di mercoledì 4 novembre sul difficile campo di Trento