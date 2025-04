Gas Sales in cerca di riscatto, domenica Palabanca soldout

Dopo un primo round combattuto fino all’ultimo pallone e perso al tie-break nell’infuocata Blm Group Arena domenica scorsa, la Gas Sales Bluenergy è pronta a voltare pagina. Domenica 13 aprile (ore 18), in un PalabancaSport già soldout, Piacenza ospiterà l’Itas Trentino nel secondo incrocio della semifinale playoff scudetto. Gara 1, nonostante abbia lasciato in bocca un sapore amaro (urlano ancora vendette le tre palle match non sfruttate nel momento decisivo), ha portato comunque in dote anche tante consapevolezze: la squadra c’è, il carattere pure. E non è detta l’ultima parola.

Tra i protagonisti del primo atto della serie ecco Stephen Maar, autore di 24 punti e riferimento offensivo per la formazione guidata da coach Travica. Lo schiacciatore canadese ha parlato con lucidità e determinazione del momento che sta vivendo la squadra. «Stiamo giocando un’importante semifinale con Trento, un appuntamento a cui teniamo tantissimo. Trento è l’avversaria che nessuno avrebbe voluto trovare in semifinale, anche perché è stata la migliore della regular season, ma in Gara 1 abbiamo dimostrato di potere dire la nostra. A quella gara non penso più come non penso più a chi mi ritroverò nuovamente di fronte, ma penso a come lo affronterò».