Il tifo senza confini dei Lupi Biancorossi

Mercoledì, in Germania, a sostenere e celebrare il netto 3-0 della Gas Sales Bluenergy nella finale d’andata di Cev Cup contro Luneburg era presente come sempre una delegazione dei Lupi Biancorossi.

Sei tifosi sono partiti da Piacenza per seguire dal vivo l’ultima trasferta della stagione.

Ad accoglierli nel palazzetto tedesco, contribuendo a rafforzare il gruppo dei sostenitori, c’erano anche alcuni tifosi del Berlin Recycling Volleys - diretti rivali in Bundesliga del Luneburg - insieme ad amici e familiari di Robbert Andringa e a Gianluca Durante, ex libero biancorosso e protagonista dello scudetto del 2009.

«Due anni fa, dopo la serie di Champions tra Berlino e Piacenza, sono rimasto in contatto con un loro tifoso – racconta Luca Ponzini, socio dei Lupi – quando ha saputo che saremmo venuti in Germania per la finale si è organizzato con altri supporter berlinesi e ci hanno raggiunto sugli spalti. È stato un gesto di vicinanza nei nostri confronti, più che di rivalità tra le due squadre tedesche».

L’esultanza finale in un selfie con Paolo Porro

Ora, rientrati in Italia, l’attenzione si sposta già sulla finalissima di mercoledì prossimo. Un appuntamento che ha già scatenato la corsa al biglietto e che, dalle 20, vedrà le due squadre contendersi il titolo continentale: alla Gas Sales basteranno due set per alzare la Coppa. «Scaramanzia a parte, ho buone sensazioni - commenta Costantino Bardini, membro del direttivo dei Lupi.- sicuramente sarà una partita che passerà alla storia. Tra le mura del Palabanca, dopo la Challenge Cup del 2013, non si è più vinto nulla. Questa squadra se lo merita, per il percorso straordinario fatto, partito tra scetticismo e dubbi e trasformato in certezze sul campo. Ce lo meritiamo anche noi tifosi, per i tanti sacrifici che ci sobbarchiamo molto volentieri per stare vicini a questi ragazzi eccezionali e alla società».