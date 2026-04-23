Trionfo Gas Sales, alle 18.30 festa in piazza Cavalli

Chi non fosse riuscito a prendere i biglietti prima del sold out e quindi a celebrare al Palabanca il trionfo della Gas Sales Bluenergy in Cev Cup, potrà rimediare oggi. La società biancorossa, infatti, ha deciso di dare appuntamento a tutta la città alle 18.30 in Piazza Cavalli, per una grande festa, degna dell’impresa finita direttamente nella Storia dello sport piacentino.

«È stata una stagione indimenticabile - commenta la presidentessa Elisabetta Curti - la squadra ha sempre reagito quando ce n'era bisogno e non ha mai mollato, veramente mai. L'aspetto da sottolineare di questi ragazzi è proprio che non si sono mai arresi e sono riusciti a portare a casa questo bellissimo trofeo. L'aspetto migliore in assoluto è vedere che hanno un'anima. Esattamente questo, l'anima della squadra ci ha regalato questa splendida soddisfazione».

