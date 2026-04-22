We are the champions: la Gas Sales vince la Cev Cup

La Gas Sales Bluenergy non fallisce l'appuntamento con la Storia. Nella finale di ritorno della Cev Cup contro i tedeschi di Luneburg, battuti 3-0 all'andata, i biancorossi hanno vinto senza appello i primi due set, sufficienti per portare a Piacenza il prestigioso trofeo europeo. In visibilio i tifosi che hanno gremito il Palabanca e sostenuto i ragazzi di coach Dante Boninfante con grande calore.

La Gas Sales Bluneergy entra subito in campo con la giusta mentalità, con Simon che alla prima azione stampa subito un muro imperioso.

Biancorossi reattivi e precisi: l’ace di Bovolenta vale l’8-3, quello di Porro il 12-7. Luneburg prova a rientrare, ma Mandiraci e Gutierrez la tengono a distanza. I tedeschi commettono anche un paio di errori banali e la schiacciata di Mandiraci chiude il parziale sul 25-20.

Il secondo set è in fotocopia: in un amen Piacenza si trova 8-3, trascinata dagli schiacciatori, ma anche della splendida intesa tra Porro e Simon. L'ace di Bovolenta porta la Gas Sales sul 10-4, Luneburg riesce solo ad accorciare, ma senza mai avvicinarsi a meno di 4 lunghezze. Anzi, nel finale i biancorossi allungano ancora: 18-12, poi 20-14, 22-15 e infine l'attacco vincente di Gutierrez per il 25-17 che fa esplodere l'entusiasmo di giocatori, staff, dirigenti e tifosi.

Il terzo set, con tanti cambi in campo, è una formalità: finisce 25-21 per il 3-0 definitivo.

finale coppa cel gas sales ( foto cavalli )

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Svg Luneburg (Ger) 3-0 (25-20, 25-17, 25-21)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 3, Leon 2, Pace (L), Mandiraci 7, Comparoni 5, Galassi 3, Simon Aties 11, Travica 1, Andringa 3, Bergmann, Iyegbekedo, Gutierrez Suarez 8, Bovolenta 12, Loreti (L). All.: Boninfante.

Svg Luneburg : Holdaway 1, Gruvaeus 8, Byam 1, Howe 6, Kunstmann 3, Backhaus (L), Välimaa, Laumann, Enlund 10, Larsen 3, Champlin 6, Takahashi. Ne. Young. All. Hubner.

Arbitri: Yalcin, Portela.

Note: durata set: 27', 23', 23'; tot: 73'. Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 15, vincenti 6. Luneburg: battute sbagliate 13, vincenti 0.