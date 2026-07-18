Via Morigi, dal 27 luglio lavori di riqualificazione in vista del senso unico

lPartono lunedì 27 luglio i lavori per la riqualificazione di via Morigi funzionali alla riorganizzazione viabilistica che prevede l’eliminazione del doppio senso di marcia per consentire la sola direzione verso via 24 Maggio, dunque in ingresso verso il centro città. Il Comune ha pubblicato la relativa ordinanza con l’istituzione di quello che, per il momento, sarà un «senso unico alternato in base alle fasi del cantiere» affidato alla ditta Civelli. In ogni caso, «sarà precluso l’accesso a via Morigi per i veicoli provenienti dal sistema a rotatoria formato con via 24 Maggio», si legge nel provvedimento.

Da rimarcare, peraltro, che se sin qui il Comune ha sempre parlato di senso unico da via Cella a via 24 Maggio, l’odierna ordinanza indica un tratto spostato di poche decine di metri, ossia a partire dall’incrocio con via Coppellotti e via Castagna, a significare - par di capire - che da quelle due strade sarà possibile la svolta in via Morigi verso via Cella, mantenendo quindi il doppio senso dal semaforo al citato incrocio con via Coppellotti e via Castagna.

Originariamente annunciata per la primavera scorsa, la partenza dei lavori in via Morigi è stata rinviata a dopo la chiusura delle scuole (v. “Libertà” del 27 aprile), anche perché a due passi, in via Emmanueli, c’è la popolosa elementare Pezzani con il suo carico di traffico negli orari di entrata e uscita degli alunni. Tra nove giorni via, dunque, alla riasfaltatura, molto attesa visto l’attuale stato di degrado del manto stradale.