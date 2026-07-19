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Via Morigi a un senso, no del gruppo vicinato: «La giunta ci ripensi»

«Bene i lavori di riqualificazione, ma il Comune non ha mai risposto alle nostre richieste»

Redazione
|1 ora fa
Via Morigi nel lato su via 24 Maggio
Via Morigi nel lato su via 24 Maggio
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«Da un lato favore e soddisfazione per le opere di riqualificazione della via, dall’altro una profonda perplessità e un netto dissenso nei confronti delle nuove linee d’azione decise a Palazzo Mercanti: la proposta di istituire un senso unico, in particolare, non sembra apportare alcun reale miglioramento alla circolazione, rischiando anzi di appesantire il traffico locale».
E’ quanto sostiene il gruppo di vicinato “Belvedere”, nella persona del referente, Federico Giarrusso, alla notizia dell’imminente partenza, il 27 luglio, dell’intervento di riqualificazione di via Morigi (v. “Libertà” di ieri) in vista dell’annunciata introduzione nella strada del senso unico in direzione verso il centro città (via 24 Maggio).
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