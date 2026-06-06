Yoga Radio Bruno Estate Tour 2026, la città si prepara ad accogliere l'evento

Fervono i preparativi per l'atteso concerto di Yoga Radio Bruno Estate Tour 2026, che vedrà la sua tappa piacentina nella serata di giovedì 11 giugno in piazza Cavalli.

L'area del concerto, che oltre alla piazza si estende lungo la direttrice da via Cavour (varco di ingresso) a largo Battisti (varco di uscita), sarà a ingresso gratuito e contingentato, nel rispetto delle misure di sicurezza: verrà infatti transennata e chiusa anche a ciclisti e pedoni già dalle prime ore del pomeriggio, presumibilmente intorno alle 13, prevedendo tuttavia che i residenti, le persone che lavorano all'interno del perimetro in questione e i turisti con prenotazione presso le strutture ricettive della zona possano sempre attraversare il passaggio per raggiungere i propri punti di riferimento.

A tutela della manifestazione sarà allestito un punto medico avanzato in via Sopramuro (nel tratto tra piazzale Plebiscito e piazzetta Mercanti), mentre un avamposto di presidio sanitario, in forma più leggera, sarà collocato all’angolo tra via Romagnosi e via Cavour.

Sarà vietato introdurre, nell’area del concerto, contenitori in vetro, borracce, lattine di metallo, bombolette spray, ombrelli, materiale esplosivo, caschi, valigie e borse di grandi dimensioni, oggetti contundenti o a scopo offensivo.

Le misure organizzative e le eventuali prescrizioni definitive saranno quelle che verranno stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presieduta dalla Prefettura. Ogni aggiornamento sarà reso noto nei prossimi giorni attraverso il sito web e i canali social del Comune di Piacenza.

Le limitazioni al traffico veicolare e lo spostamento del mercato

Per permettere l'allestimento - e il successivo smontaggio - del palco e di tutte le strutture correlate, il mercato bisettimanale in centro storico si sposterà sul Pubblico Passeggio sia mercoledì 10 giugno, sia sabato 13.

Nel contempo, la prossima settimana si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria, a partire da largo Brigata Piacenza dove già dalle ore 8 di lunedì 8 giugno, sino alle 24 di sabato 13, gli spazi di sosta saranno riservati ai mezzi a servizio dell'organizzazione, identificati dall'apposito contrassegno sul parabrezza. Contestualmente, già dalle 8 di lunedì 8 giugno e sino alle 24 di sabato 13, varrà per tutti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazzetta Grida.

Giovedì 11 giugno, dalle 9 sino al termine dell'evento, sosta vietata anche in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzale Plebiscito, via San Donnino, via Medoro Savini, via Sopramuro, nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e via Gregorio X, in largo Matteotti, in via San Marco (da largo Matteotti a via Mandelli), nel tratto di via Romagnosi tra via Cavour e via San Francesco, in via Chiapponi, via Illica, nel tratto di via Cittadella tra via Mazzini e largo Matteotti, nel tratto di via Mazzini tra via Mentana e piazza Cavalli, nonché in corso Garibaldi (da via Vigoleno a largo Battisti).

Dalle ore 13 di giovedì 11 giugno, sino al termine dell'evento, divieto di circolazione in piazza Cavalli, piazzetta Grida, piazzetta Mercanti, piazzale Plebiscito, via San Donnino, via Medoro Savini, via Sopramuro, nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e via Gregorio X, in largo Matteotti, in via San Marco (da largo Matteotti a via Mandelli), nel tratto di via Romagnosi tra via Cavour e via San Francesco, in via Chiapponi, via Illica, nel tratto di via Cittadella tra via Mazzini e via Borghetto, nel tratto di via Mazzini tra via Mentana e piazza Cavalli, nonché in corso Garibaldi (da via Vigoleno a largo Battisti), nel tratto di via Chiapponi tra piazza Duomo e via Sopramuro, nel tratto di via Calzolai tra via Illica e via Mentana, in largo Battisti,in vicolo Perestrello e nel tratto di via XX Settembre tra piazza Cavalli e via San Francesco.

Sempre a partire dalle ore 13 di giovedì 11 giugno, sino al termine dell'evento, i soli residenti e i mezzi di soccorso potranno transitare in via Sant'Antonino, via Felice Frasi e via Carducci, mentre negli stessi orari verrà eccezionalmente istituito il doppio senso di marcia, valido solo per i mezzi di soccorso, in via Sopramuro, nel tratto di via Romagnosi tra via Cavour e via San Francesco, nonché nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e via Scalabrini.

Dalle ore 14 di giovedì 11 giugno, sino a fine manifestazione, senso unico alternato in vicolo Sant'Ilario per i soli mezzi autorizzati e i veicoli atti a servizi ambientali. Negli stessi orari, nel tratto di corso Garibaldi tra via Vigoleno e vicolo Sant'Ilario potranno circolare in entrambi i sensi di marcia solo i veicoli autorizzati, atti a servizi ambientali e i mezzi di soccorso, mentre in piazzetta Sant'Ilario - a partire dalle 14 di giovedì 11 - potranno fermarsi unicamente i mezzi autorizzati, per il tempo strettamente necessario a consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

Infine, per permettere lo svolgimento del mercato cittadino sul Facsal, dalle ore 4 del mattino alle 17, nelle giornate di mercoledì 10 e sabato 13 giugno, in via Alberici sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata.

«Una organizzazione complessa e in sinergia»

«Come già avvenuto per le precedenti edizioni - sottolinea l'assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari - stiamo lavorando in sinergia con gli organizzatori e in costante raccordo con Prefettura e Questura, nel loro ruolo di coordinamento tra Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, operatori del Soccorso e di Protezione Civile, per garantire che lo spettacolo possa svolgersi in un contesto sicuro e accogliente per tutte le fasce d'età, a maggior ragione in un quadro generale che impone, in tutta Italia, misure ulteriori di attenzione per gli eventi pubblici che richiedono la gestione controllata dell'afflusso di migliaia di persone. A tal proposito desidero ringraziare tutte le istituzioni che condividono, con l'Amministrazione comunale, l'impegno per regalare alla città questo grande appuntamento, presidiandone ogni aspetto con professionalità e competenza».

«Siamo consapevoli – aggiunge Fornasari - che eventi di questa portata comportano inevitabilmente alcune modifiche alle abitudini quotidiane di chi vive, lavora o gestisce un’attività nell’area interessata: la scelta della data è ricaduta sul giovedì, tradizionale pomeriggio di chiusura dei negozi, anche con l’obiettivo di minimizzare i disagi. Per questo desideriamo ringraziare fin da ora residenti, commercianti, professionisti e operatori dei servizi per la comprensione e la collaborazione che sapranno garantire nell’osservare le misure organizzative, di sicurezza e di prevenzione previste per lo svolgimento della manifestazione. Un contributo prezioso che, attraverso spirito di comunità e senso di responsabilità, consentirà di realizzare un appuntamento importante per l’intera città, nelle migliori condizioni di sicurezza per tutti. A questo proposito, un ringraziamento doveroso e sentito va tutti i Servizi comunali e a coloro che da mesi stanno lavorando e collaborando all'organizzazione di questa iniziativa, che ancora una volta porta il nome di Piacenza sulla scena nazionale».

Con riferimento alle prescrizioni che l'evento renderà necessarie, «sono già state avviate attività di informazione e confronto con le attività economiche interessate dall’evento – spiega l’assessore Fornasari – sia attraverso contatti diretti effettuati sul territorio, sia dando riscontro alle richieste e alle segnalazioni pervenute agli uffici comunali. A partire da lunedì 8 giugno sarà comunque avviata una specifica attività di distribuzione di materiale informativo «porta a porta» con la diffusione di volantini che riepilogano le principali indicazioni relative alle limitazioni alla circolazione, alle misure organizzative previste e alle modalità di accesso all’area del concerto».

«La serata di giovedì 11 - rimarca il vicesindaco Matteo Bongiorni - si regge su un'organizzazione complessa e su un lavoro di squadra molto importante, che si estende anche ai cittadini. Non solo perché confidiamo nel rispetto delle regole di ordine pubblico (dal divieto di ingresso con bottiglie di vetro e oggetti contundenti, all'attesa paziente nell'accodarsi per accedere ai varchi), ma ancor prima perché siamo consapevoli che qualche inevitabile, momentaneo disagio potrà crearsi, nella giornata stessa, per i residenti e per chi deve raggiungere, in piazza Cavalli e dintorni, il proprio posto di lavoro».