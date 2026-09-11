Villa Verdi aspetta Muti, ecco com’è Sant’Agata a poche ore dall’evento

Domani sera Villa Verdi non farà certamente una bella figura. Ma forse è proprio questo l’obiettivo del maestro Riccardo Muti: mostrare alle autorità invitate all’evento lo stato in cui versa la casa-museo di Sant’Agata, affinché l’urgente intervento di ristrutturazione, per cui il Governo ha messo a disposizione 6,5milioni di euro, parta il prima possibile.

Il noto direttore d’orchestra, si esibirà domani alle 21 in un concerto a porte chiuse e riservato a pochi, nel giardino di fronte all’abitazione del compositore. Accanto a lui, altri cinque interpreti del belcanto e una musicista: le voci di Damiana Mizzi, Mara Gaudenzi, Giovanni Sala, Luca Salsi e Michele Pertusi e il flauto di Bianca Fiorito.

A meno di 48 ore dall’evento, l’erba al di là della cancellata in ferro battuto è stata tagliata. Sono state posizionate due pedane per andare a comporre un piccolo palco per il pianoforte, e un paio di tralicci che presumibilmente serviranno per illuminare gli artisti durante l’esibizione. La scelta di Muti pare essere quella di non teatralizzare né snaturare l’autenticità del luogo: un cortile su cui affacciano le stanze che sono state abitate per 50 anni da Verdi. Stanze chiuse da fine ottobre 2022, dove per un’ora, in via straordinaria, tornerà ad echeggiare musica.