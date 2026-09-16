Villa Verdi, Giuli: «Sarà Casa Museo statale e centro di riferimento internazionale»
Il ministro della Cultura al question time indica il futuro del complesso di Sant’Agata. In arrivo nuovi interventi, mentre completa l’iter il finanziamento da 6,5 milioni
Redazione Online
|4 ore fa
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli con il Maestro Riccardo Muti. © ANSA/MINISTERO CULTURA
Villa Verdi come Casa Museo statale e centro di riferimento internazionale per il patrimonio culturale legato al Maestro. È l'obiettivo indicato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per il futuro del complesso di Sant'Agata di Villanova sull'Arda, intervenendo al question time alla Camera.
Giuli è tornato così sul futuro della dimora verdiana a pochi giorni dal Requiem diretto da Riccardo Muti davanti alla Villa. Secondo il ministro, i prossimi interventi dovranno consentire la piena fruizione pubblica del complesso e garantirne la conservazione nel tempo, interessando sia l'edificio sia le collezioni e il parco.
Nel suo intervento Giuli ha ripercorso anche le risorse finora destinate a Villa Verdi. Dopo l'acquisto dei beni archivistici per oltre 4 milioni di euro, nel settembre 2024 il Ministero ha stanziato circa 8 milioni per l'acquisizione del complesso. A questi si sono aggiunti 370mila euro nell'aprile 2025 per una prima fase di messa in sicurezza e conservazione, con lavori eseguiti tra giugno 2025 e aprile scorso.
Gli interventi hanno riguardato terrazzi e coperture del corpo agricolo, il rilievo digitale del complesso e del parco e una prima progettazione del recupero dell'area verde. Nel luglio scorso sono stati inoltre stanziati altri 400mila euro per proseguire il restauro e la conservazione.
Il passaggio successivo è rappresentato dal finanziamento da 6,5 milioni di euro inserito nel programma “Grandi progetti beni culturali 2025-2027”. Le risorse hanno ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Economia il 23 luglio e il parere favorevole della Conferenza Unificata il 10 settembre; l'iter di approvazione è ancora in corso.
Il finanziamento è destinato a un programma che comprende messa in sicurezza e restauro della Villa, conservazione delle collezioni storico-artistiche, degli strumenti musicali e dei cimeli verdiani e riqualificazione del parco.
Leggi anche
- Muti, il Requiem e Villa Verdi. «Tornerò, ma fate presto»
- Villa Verdi, tre ministri rassicurano Muti: «Venti milioni, presto si vedranno i cantieri»
- Villa Verdi aspetta Muti, ecco com’è Sant’Agata a poche ore dall’evento
- Muti, il retroscena tutto piacentino: dai pisarei alla casa della “preghiera”
- Villa Sant'Agata. Muti al Governo: datevi una mossa