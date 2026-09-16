Villa Verdi, Giuli: «Sarà Casa Museo statale e centro di riferimento internazionale»

Villa Verdi come Casa Museo statale e centro di riferimento internazionale per il patrimonio culturale legato al Maestro. È l'obiettivo indicato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per il futuro del complesso di Sant'Agata di Villanova sull'Arda, intervenendo al question time alla Camera.

Giuli è tornato così sul futuro della dimora verdiana a pochi giorni dal Requiem diretto da Riccardo Muti davanti alla Villa . Secondo il ministro, i prossimi interventi dovranno consentire la piena fruizione pubblica del complesso e garantirne la conservazione nel tempo, interessando sia l'edificio sia le collezioni e il parco.

Nel suo intervento Giuli ha ripercorso anche le risorse finora destinate a Villa Verdi. Dopo l'acquisto dei beni archivistici per oltre 4 milioni di euro, nel settembre 2024 il Ministero ha stanziato circa 8 milioni per l'acquisizione del complesso. A questi si sono aggiunti 370mila euro nell'aprile 2025 per una prima fase di messa in sicurezza e conservazione, con lavori eseguiti tra giugno 2025 e aprile scorso.

Gli interventi hanno riguardato terrazzi e coperture del corpo agricolo, il rilievo digitale del complesso e del parco e una prima progettazione del recupero dell'area verde. Nel luglio scorso sono stati inoltre stanziati altri 400mila euro per proseguire il restauro e la conservazione.

Il passaggio successivo è rappresentato dal finanziamento da 6,5 milioni di euro inserito nel programma “Grandi progetti beni culturali 2025-2027”. Le risorse hanno ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Economia il 23 luglio e il parere favorevole della Conferenza Unificata il 10 settembre; l'iter di approvazione è ancora in corso.

Il finanziamento è destinato a un programma che comprende messa in sicurezza e restauro della Villa, conservazione delle collezioni storico-artistiche, degli strumenti musicali e dei cimeli verdiani e riqualificazione del parco.