Ale ancora in campo: «Con la nuova auto  è tornata la libertà»

In meno di un mese, tempi record, una missione impossibile è diventata possibile. Da ieri, il 21enne di Cadeo Alessandro Incorvaia è tornato a godere della sua autonomia. Grazie al contributo donato dall’associazione “Promis Gruparel”, l’atleta degli Snakes Milano, squadra di calcio in carrozzina gemellata con l’Inter, può ora contare su un nuovo mezzo attrezzato, dopo che il Doblò è andato distrutto ad inizio gennaio scorso in seguito ad un incidente stradale. Il faro acceso da Libertà, ad inizio marzo, su un bisogno tanto urgente quanto necessario, non è passato inosservato. Anzi, ha colpito il cuore di una comunità vicina.

«Il primo giro che abbiamo fatto è stato quello di portare a modificare la sua carrozzina da gioco - racconta soddisfatta mamma Cecilia Gueli -. Ora ha una nuova carrozzina adatta alla sua postura che è spettacolare. Domani (oggi, per chi legge) riuscirà ad andare all’allenamento senza difficoltà, senza doverlo prendere in braccio. È tornata la libertà». Il prossimo appuntamento sportivo è la trasferta, il 17 aprile, che porterà gli Snakes Milano a Bari, con un autobus attrezzato.

Ale sorride e così fanno i genitori. «Siamo molto grati per il gesto di generosità che hanno compiuto i giovani di Gropparello - sottolinea Gueli -. Non lo dimenticheremo mai. Con tutte le cattiverie che ci circondano, le difficoltà che dobbiamo affrontare quotidianamente, sapere che ci sono persone con questa sensibilità e attenzione è rassicurante». Fa ben sperare, insomma.