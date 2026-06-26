Incendio a Zaffignano, riaperta la provinciale 36

Intervento in forze dei vigili del fuoco di Piacenza nel primo pomeriggio: per cause da chiarire, in un campo di Zaffignano, nel comune di Pontedellolio, hanno preso fuoco alcune sterpaglie, con le fiamme che si sono presto propagate.

La strada provinciale 36 è stata temporaneamente chiusa da Case Nuove di San Giorgio dalla polizia locale Valnure Valchero, che indirizzava su percorsi alternativi come ad esempio verso Ronco oppure la Statale 654. Poco prima delle 15.30 è stata riaperta alla normale cicolazione.



