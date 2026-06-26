Giornata infuocata, questa volta fiamme a Podenzano
Terzo incendio di giornata che vede interessati terreni agricoli
Redazione Online
|2 ore fa
Il caldo oltre i limiti del periodo continua a produrre effetti devastanti sul territorio. Oggi, venerdì 26 giugno, in località Case Gatti di Podenzano è divampato il terzo incendio della giornata. Anche in questo caso, come avvenuto a Pontedell’Olio e a Castel San Giovanni, le fiamme si sono innescate all’interno di un campo agricolo: le stoppie e la paglia ancora non imballata e anche una rotopressa sono state divorate e hanno richiesto ancora una volta l’intervento dei vigili del fuoco.
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