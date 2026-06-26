Brucia un campo tra Sarmato e Castelsangiovanni

Un incendio ha avvolto un terreno agricolo nel primo pomeriggio, al confine tra i territori di Sarmato e Castelsangiovanni, in località Guidona. La colonna di fumo era chiaramente visibile anche dall'autostrada.

Sul posto, a Podere Molza, i vigili del fuoco, che hanno lavorato non poco per spegnere le fiamme. Non risultano feriti, da chiarire le cause del rogo.