Malore per la moglie di Luigi Alberti, interrogatorio rinviato

E' per il momento saltato l’interrogatorio a Giuseppina Decuzzi, moglie di Luigi Alberti , in programma per questa mattina. La donna - posta agli arresti domiciliari per concorso in sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti del marito e indagata assieme al figlio accusato di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e maltrattamenti - era stata ricoverata all’ospedale di Castel San Giovanni nella giornata di lunedì 30 marzo a causa di un malore, dopo essere stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare che dispone nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona.

Il Gip ha emesso un provvedimento di sospensione dei termini per l’interrogatorio in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute dell'indagata. L’interrogatorio del figlio Giuseppe è in programma per le 15 di oggi, martedì 31 marzo.

Mamma e figlio sono difesi dall’avvocata Lorenza Dordoni. «Finora non mi hanno notificato nulla - ha spiegato ieri sera il difensore -. Ignoro quali siano le motivazioni dell’arresto. Non solo non ho potuto accedere agli atti dell’indagine, ma non ho nemmeno potuto leggere l’ordinanza di custodia cautelare in vista dell’interrogatorio dei miei assistiti».