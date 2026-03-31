Morte di Luigi Alberti, l’avvocata: «Non mi aspettavo l’arresto»

«Parliamo di una famiglia patriarcale, il padre aveva un ruolo molto forte e importante» queste sono le parole dell’avvocata Lorenza Dordoni, legale di Giuseppe Alberti e Giuseppina Decuzzi, rispettivamente figlio e moglie di Luigi Alberti, l’uomo di 85 anni morto nella sua abitazione di Castel San Giovanni lo scorso ottobre. Le accuse nei confronti di Giuseppe Alberti sono di omicidio aggravato, sequestro di persona e maltrattamenti, per Giuseppina Decuzzi, invece, si tratta di accuse di maltrattamenti e concorso in sequestro di persona.

La legale ha precisato «Non so ancora se si avvarranno della facoltà di rispondere o no. Lei è ancora ricoverata, ha accusato un malore dopo la notifica di custodia cautelare». Sulla misura cautelare, conferma che in questi casi spesso si chiede la revoca «non mi aspettavo l’arresto, arriva dopo molti mesi dal fatto. Non c’era pericolo di inquinamento di prove sulla scena del crimine, né pericolo di fuga». E sulla telefonata ricevuta ieri mattina alle 5.30 dal suo cliente «Mi ha contattato quando i Carabinieri sono arrivati a casa. Lui era agitato».