Pianello, uomo senza vita in casa: ipotesi intossicazione da monossido
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell'Ausl, i vigili del fuoco e i carabinieri
Redazione Online
|1 ora fa
foto d'archivio
Sarebbe una intossicazione da monossido di carbonio la causa della morte di un uomo di 59 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Pianello nella mattinata di lunedì 2 novembre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell'Ausl, i vigili del fuoco e i carabinieri.
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