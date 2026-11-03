Monossido, morto in casa a 59 anni: il fratello lo aspettava per il lavoro
La tragedia di Pianello. Franco Cassinelli era un imprenditore del movimento terra. Gli amici: «Sempre disponibile»
Mariangela Milani
|7 ore fa
Si chiamava Franco Cassinelli e aveva appena compiuto 59 anni l’imprenditore trovato morto ieri nella sua casa di via Agazzano a Pianello. Dopo la prima notizia, emergono i dettagli della tragedia: a cercarlo è stato il fratello Antonio, che lo aspettava per andare al lavoro. Inutili i soccorsi del 118. L’ipotesi è un’intossicazione da monossido di carbonio, forse legata alla caldaia: sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del gas.
Cassinelli gestiva con i familiari un’impresa di movimento terra fondata nel 1960, con sede in località Spada. Iscritto all’Avis e all’associazione Aeronautica Militare, viene ricordato come un lavoratore «sempre disponibile».
I consigli dei pompieri: manutenzione e rilevatori
L’ispettore Massimo Marenghi raccomanda controlli periodici di caldaie e canne fumarie, affidandosi a ditte specializzate, e rilevatori di monossido. Mai usare bracieri in casa o ostruire le griglie di aerazione.
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