Spaccata in profumeria, è la terza in sei mesi
Auto usata come ariete. Nel mirino un negozio di corso Matteotti a Castel San Giovanni. Ingenti i danni
Mariangela Milani
|3 ore fa
© Libertà/Mariangela Milani
Ancora una spaccata alla profumeria Naima di corso Matteotti a Castel San Giovanni. E' la terza volta in sei mesi, dopo gli episodi di aprile e di giugno. Distrutta la vetrata d'ingresso, sfondata con un'auto utilizzata come ariete. Una volta entrati i ladri hanno fatto razzia dei prodotti più costosi.
Ingenti i danni. Ancora da quantificare l'ammontare della merce sottratta, probabilmente di qualche migliaio di euro.
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