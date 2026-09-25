Spaccata in profumeria, è la terza in sei mesi

Ancora una spaccata alla profumeria Naima di corso Matteotti a Castel San Giovanni. E' la terza volta in sei mesi, dopo gli episodi di aprile e di giugno. Distrutta la vetrata d'ingresso, sfondata con un'auto utilizzata come ariete. Una volta entrati i ladri hanno fatto razzia dei prodotti più costosi.

Ingenti i danni. Ancora da quantificare l'ammontare della merce sottratta, probabilmente di qualche migliaio di euro.