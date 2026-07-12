A Gragnanino le fiamme distruggono i capannoni, ma i vitellini sono salvi
Nel sabato notte di inferno all'azienda Fugazza, il lavoro eroico dei vigili del fuoco evita la strage degli animali
Redazione Online
|1 ora fa
Il bestiame tratto in salvo
In salvo i vitellini sfiorati dal devastante rogo che ha colpito l'azienda agricola Fugazza a Gragnanino. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.
Il vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato 11 luglio, nella località del comune di Gragnano, ha distrutto due capannoni e circa 10.000 rotoballe di paglia. Danni dunque ingentissimi.
Sul posto si è mobilitato un imponente schieramento di soccorso. Grazie alla rapidità d'azione e ai turni raddoppiati dei pompieri, il fronte del fuoco è stato isolato prima che potesse raggiungere le stalle in cui erano custoditi gli animali. Mentre le fiamme divoravano lo stoccaggio di foraggio, la priorità assoluta è stata la protezione del bestiame.
La notizia del salvataggio degli animali rappresenta un enorme sospiro di sollievo. Le cause del rogo restano tuttora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.
Le operazioni di spegnimento e smassamento proseguono - mentre le parti pericolanti dei capannoni sono state abbattute - e dureranno almeno 3-4 giorni per mettere il tutto definitivamente in sicurezza.
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