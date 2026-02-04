Crociglia, dai signori dell'alpinismo una via di roccia per dire no al parco eolico

Due "signori delle vette" inaugurano una nuova via sul monte Crociglia per dire no al parco eolico. Si tratta di Davide Chiesa, primo piacentino a salire sull'Everest, e Luciano Peirano, di Chiavari, accademico del Cai Liguria. Hanno aperto - lo hanno annunciato su Facebook - una nuova via di stampo invernale e classico alla Rocca Marsa, tra la Ciapa Liscia e il monte Crociglia, nella Valle Tribolata. L'hanno chiamata "Giù le mani dal Crociglia". "Abbiamo voluto lanciare un messaggio contro lo scempio che distruggerebbe questi splendidi paesaggi - dicono Peirano e Chiesa -. E' una zona meravigliosa e vogliamo lanciare il nostro messaggio da alpinisti. Il pensiero di vedere il territorio così devastato non ha senso. Per avere energia pulita andiamo a distruggere un territorio incontaminato. Non ha senso. Nell'arco di un anno migliaia di persone percorrono questi sentieri, speriamo che le istituzioni capiscano".

La lunghezza della via è di 180 metri, la difficoltà TD M5, "con un bel passaggio chiave, mentale, di alcuni metri a 90 gradi - lo descrivono - protetto solo con un friend ed uno spuntone aleatorio. Bellissimo ambiente in gola tra pareti rocciose. La via si trova a destra della Via del Presidente".