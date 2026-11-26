Aggressione al Panino gourmet, ventenne arrestato dalla Polizia
Il titolare del locale è stato giudicato guaribile in 60 giorni. L'indagato in carcere
Redazione Online
|1 ora fa
La Squadra Mobile della Questura di Piacenza, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni gravi a carico di un ventenne italiano. Si tratta dell'uomo che, nel pomeriggio di sabato 21 novembre, si era reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un commerciante del centro storico nei pressi di Piazza Cavalli, il "Panino gourmet".
La vittima, ricoverata al Guglielmo da Saliceto, a causa dei colpi inferti, aveva ricevuto una prognosi di 60 giorni. "In quella circostanza - si legge nel comunicato diramato dalla Questura - le volanti, prontamente intervenute, erano riuscite a risalire alle generalità dell’autore dell’aggressione. Per i fatti occorsi, il Questore, nell’immediatezza, ha emesso la misura di prevenzione del D.A.C.UR con divieto d’accesso per tre anni dai locali pubblici siti nel centro storico. Nel pomeriggio odierno è stato rintracciato in città dalla Squadra Mobile e tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria".
Leggi anche