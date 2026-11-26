La vittima, ricoverata al Guglielmo da Saliceto, a causa dei colpi inferti, aveva ricevuto una prognosi di 60 giorni. "In quella circostanza - si legge nel comunicato diramato dalla Questura - le volanti, prontamente intervenute, erano riuscite a risalire alle generalità dell’autore dell’aggressione. Per i fatti occorsi, il Questore, nell’immediatezza, ha emesso la misura di prevenzione del D.A.C.UR con divieto d’accesso per tre anni dai locali pubblici siti nel centro storico. Nel pomeriggio odierno è stato rintracciato in città dalla Squadra Mobile e tradotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria".