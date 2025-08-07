Capperi tra gli influencer invitati al Giubileo: «Dal Papa un invito a continuare la missione sul web»
Dopo l'incontro con Papa Francesco nel 2023, il giovane di Monticelli è tornato in Vaticano con gratitudine. «Voglio essere un esempio nessuno dovrebbe accanirsi contro chi mostra la propria unicità»
Riccardo Foti
August 7, 2025|2 giorni fa
Raffaele Capperi, di Monticelli, invitato al Giubileo degli influencer
«Siate agenti di comunione»: con queste parole Papa Leone XIV ha invitato i partecipanti al primo Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici a essere costruttori di unità anche nel mondo digitale. Tra loro anche il piacentino Raffaele Capperi, da anni impegnato contro il bullismo e testimone di gentilezza e accettazione della diversità.
Nato con la sindrome di Treacher Collins, Raffaele ha trasformato la sua storia – fatta di insulti, esclusione e attacchi sui social – in un messaggio potente, raccontato anche nel libro “Brutto e cattivo”. «Voglio essere un esempio – dice – nessuno dovrebbe accanirsi contro chi mostra la propria unicità».
Dopo l'incontro con Papa Francesco nel 2023, Capperi è tornato in Vaticano con gratitudine: «Questi due giorni sono stati intensi, carichi di energia positiva. Abbiamo riflettuto sull'importanza di portare luce e verità con i nostri contenuti». A settembre tornerà nelle scuole, con nuovi progetti già in cantiere.
Leggi tutto
Leggi tutto
Leggi anche
- Trasformare il bullismo subìto in opportunità. La storia di Raffaele Capperi
- Capperi incontra gli studenti di San Giorgio: "Non fatevi contagiare dalla violenza"
- Onorificenze al merito della Repubblica: Malgioglio e Capperi premiati al Quirinale
- Ai piacentini Malgioglio e Capperi le onorificenze al Merito della Repubblica
- Il piacentino Raffaele Capperi conquista i giudici a "Tú sí que vales"