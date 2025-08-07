Capperi tra gli influencer invitati al Giubileo: «Dal Papa un invito a continuare la missione sul web»

«Siate agenti di comunione»: con queste parole Papa Leone XIV ha invitato i partecipanti al primo Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici a essere costruttori di unità anche nel mondo digitale. Tra loro anche il piacentino Raffaele Capperi, da anni impegnato contro il bullismo e testimone di gentilezza e accettazione della diversità.

Nato con la sindrome di Treacher Collins, Raffaele ha trasformato la sua storia – fatta di insulti, esclusione e attacchi sui social – in un messaggio potente, raccontato anche nel libro “Brutto e cattivo”. «Voglio essere un esempio – dice – nessuno dovrebbe accanirsi contro chi mostra la propria unicità».