Cittadella, il Comune si difende: «Se il contratto salta, ripartiamo da zero»

Gli scenari possibili sono due. Il primo, ormai considerato altamente improbabile anche a Palazzo Mercanti, prevede che entro un mese il concessionario Gps-Piacenza Parcheggi presenti garanzie bancarie aggiornate, rientri nei 240 giorni di ritardo accumulati dal cantiere e accetti di pagare le penali previste dal contratto.

Il secondo, molto più realistico – e forse anche auspicato dall’amministrazione – è la risoluzione definitiva del contratto e la conclusione del rapporto con la società guidata da Filippo Lodetti Alliata.

Stando alle indiscrezioni filtrate dopo la riunione di maggioranza di giovedì sera, il Comune conterebbe di rientrare in possesso dell’area già in autunno, con l’obiettivo di avviare una nuova gara per la gestione della sosta a pagamento e di ripensare completamente piazza Cittadella. Un foglio bianco, forse anche senza più il parcheggio sotterraneo originariamente previsto. Alcuni dubbi, però, serpeggiano anche nella stessa maggioranza: Lodetti Alliata, che ha già annunciato una battaglia legale uscirà davvero così facilmente di scena? A prendere la parola nelle ultime ore è stato ancora il vicesindaco Matteo Bongiorni, che ai microfoni di Telelibertà ha ribadito: «Fra 30 giorni tireremo le somme, nel rispetto del contratto e nella tutela dell’ente».

