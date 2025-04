A Castel San Giovanni famiglia evacuata e sistemata in un hotel

fino al colmo della scorsa notte. Prevista per tempo, non ha causato disagi. A Castello, nonostante gli appelli, la sindaca Valentina Stragliati ha dovuto emettere un'ordinanza per evacuare una famiglia - marito, moglie, figlio e cane - da un'abitazione lungo la strada della Coppalara, in zona golenale. «Sono stati molto collaborativi e li abbiamo alloggiati in un hotel convenzionato della zona» spiega Stragliati. «Anche per il cane abbiamo trovato una soluzione alternativa». La piena lunghissima del Po è iniziata già nella mattinata di ieri, venerdì 18 aprile, da Castel San Giovanni, con un aumento più deciso nel pomeriggio,. Prevista per tempo, non ha causato disagi. A Castello, nonostante gli appelli, la sindacaha dovuto emettere un'ordinanza- marito, moglie, figlio e cane - da un'abitazione lungo la strada della Coppalara, in zona golenale. «Sono stati molto collaborativi e» spiega Stragliati. «Anche per il cane abbiamo trovato una soluzione alternativa».

A Parpanese (Arena Po) l'acqua è entrata in alcune abitazioni mentre al vicino Chalet del Gallo l'acqua si misura da sempre considerando la scala che porta al ristorante al piano rialzato: ieri pomeriggio si era ormai al terzo scalino. Grazie alle ampie golene completamente allagate per chilometri, a Sarmato il Grande Fiume "ha dato spettacolo" per tutta la giornata. Risalendo lungo il rio Corniolo, il Po ha toccato nella mattinata la località Bosco di Manstretta e poi, dal pomeriggio, ha invaso l'unica azienda agricola esistente costringendo i proprietari a spostare mezzi e attrezzature in fretta e furia. Alla Ca' dell'Acqua (il nome dice tutto) gli ultimi abitanti "resistenti" sono stati evacuati nel tardo pomeriggio ieri, a causa dell'allagamento di tutti i campii circostanti e di parte dei cortili abitati. A Rottofreno, l'attenzione è stata tutta puntata a Veratto Arcelli - nei pressi di Santimento - dove l'abitazione più vicina al fiume è stata sgomberata e gli accessi sono stati rinforzati in via precauzionale in attesa della piena con la posa di sacchi di sabbia.