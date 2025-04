Maltempo senza sosta, strada franata a Lugagnano

Il maltempo che da questa mattina sta sferzando la provincia di Piacenza ha portato anche alcuni danni. In particolare, in Valdarda si è allargata la frana lungo la Provinciale 47 di Antognano (Luagagnano), tra il bivio per il Parco provinciale e Vicanino. La strada è stata chiusa nel pomeriggio, la viabilità alternativa passa per la strada comunale.

Sempre nella zona tra Lugagnano e Vernasca, l'acqua e il fango fuoriusciti dai canali gonfiati dalle piogge hanno invaso alcune sedi stradali.

Allerta meteo anche giovedì

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 17 aprile: «Sono previste piogge diffuse sul settore centro-occidentale, più intense sulle zone del crinale appenninico, dove assumeranno carattere di rovescio o temporale. Sono inoltre possibili temporali a carattere sparso sul settore occidentale e sulle zone di pianura settentrionali, con piogge localmente intense e raffiche di vento. Durante la sera-notte le precipitazioni tenderanno ad interessare l’Appennino centro-orientale con probabili rovesci e temporali lungo le zone di crinale al confine con la Toscana».

Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua del settore occidentale. Nelle aree di crinale di tutta la Regione e nelle zone montane e collinari occidentali sono possibili fenomeni di ruscellamento e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti.

Si segnala inoltre che le precipitazioni previste nella parte alta del bacino del Po potranno determinare, dalla serata, il transito di una piena del fiume Po nelle pianure occidentali, con livelli, in crescita, prossimi alle soglie 1.