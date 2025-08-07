Chiusura ponte sul Nure, il piano dettagliato delle modifiche alla viabilità

A seguito dell'incontro del Comitato Operativo per la Viabilità relativo ai lavori da eseguire lungo il ponte sul Nure sulla via Emilia a Pontenure, svolto il 5 agosto scorso, la prefettura ha reso noto i dettagli delle disposizioni previste. Il piano di intervento prevede misure sia di carattere operativo che gestionale. Eccole:

- Emissione di un’ordinanza da parte di Anas di chiusura al transito della SS 9 “via Emilia”, tra il km 253+950 circa ed il km 254+100 circa, cui è ricompresa l’opera d’arte “Ponte Nure”, con percorso alternativo, indicato e segnalato (piano di segnalamento) tra l’intersezione tra la SS 9 “Via Emilia e la SP 32 (loc. Pontenure) al km 251+910 circa della statale e l’intersezione tra la SS 725 “Tangenziale di Piacenza” e la SSS 9 “Via Emilia” (nel tratto urbano), al km 257.+200 circa della statale, che si snoda appunto lungo la SP 32, la SP 6 e la SS 725 “Tangenziale di Piacenza”;

- Emissione di un’ordinanza da parte di Anas di limitazione al transito dei mezzi pesanti di massa superiore alle 26 tonn, lungo la SS 9 “via Emilia”, nel tratto sotteso alla viabilità autostradale tra gli svincoli di Fiorenzuola d’Arda (al km 241+300 circa della statale) e Piacenza Sud (al km 257+200 circa della statale), ad esclusione di quelli di massa superiore, con carico e scarico nei comuni di Piacenza, Pontenure, Cadeo e Cortemaggiore, vietando a quest’ultimi la fascia oraria 7:00-9:30 e 16:00-18:30;

- Emissione di un’ordinanza da parte della Provincia di Piacenza di limitazione al transito dei mezzi pesanti di massa superiore alle 26 tonn, lungo la SP 462 tra l’intersezione con la SS 10 “Padana Inferiore” (al km 0+000 della Provinciale) e l’intersezione con il casello di Fiorenzuola d’Arda (al km 17+000 della Provinciale) ad esclusione di quelli di massa superiore, con carico e scarico esclusivamente lungo o attraverso la predetta viabilità nei comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, nella fascia oraria 9:30-12:30, 13:30-16:00, 18:30- 07:00;

- Emissione di un’ordinanza da parte della Provincia di Piacenza di limitazione al transito dei mezzi pesanti di massa superiore alle 26 tonn, lungo la SP 587, tra l’intersezione con la SS 10 “Padana Inferiore” (al km 194+220 circa della statale) e l’intersezione con la SP 462 nel centro abitato di Cortemaggiore, ad esclusione di quelli di massa superiore, con carico e scarico esclusivamente lungo o attraverso la predetta viabilità nei comuni di Piacenza, Pontenure, Cadeo e Cortemaggiore, nella fascia oraria 9:30-12:30, 13:30-16:00, 18:30- 07:00;

- Monitoraggio ed eventuale presidio da parte della Polizia Locale dell’intersezione tra la SS 10 “Padana Inferiore” (al km194+220 circa) e la SP 587 (da e verso loc. Roncaglia), nelle fasce orarie di punta del mattino e della sera;

- Divulgazione di un piano di informativa all’utenza mediante canali stampa e social, anche preventiva, ovvero mediante il ricorso a messagistica su PMV autostradali;

- Esenzione del pedaggio autostradale per tutti i veicoli che transiteranno lungo la autostrada A1 per le sole percorrenze con ingresso al casello di Piacenza Sud e uscita al casello di Fiorenzuola d’Arda e viceversa;

- Potenziamento a partire dal prossimo 18 agosto dei servizi ferroviari dai comuni di Pontenure e Cadeo a Piacenza e viceversa che effettueranno la fermata nei precitati comuni, per i quali sono in aggiornamento i canali di vendita.

Anas provvederà ad installare tutta la segnaletica provvisoria per indicare i percorsi alternativi alla strada statale ed inoltre provvederà a realizzare due rotatorie provvisorie la viabilità provinciale SP6 di connessione con la SS 725 “Tangenziale di Piacenza (sv. Farnesiana), al fine di migliorare la fluidità del traffico.