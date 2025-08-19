Rotonde alla Farnesiana: «Per ora provvisorie, poi si vedrà»

Per ora sono provvisorie, ma l’intenzione è quella di mantenerle. Parliamo delle rotatorie installate all’incrocio fra la strada provinciale 6 di Carpaneto e la strada statale 725 tangenziale sud. L’intersezione è stata oggetto di un sopralluogo da parte della consigliera provinciale con delega alla viabilità Patrizia Calza e del vicesindaco del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni.

In previsione della chiusura del ponte sul Nure lungo la statale 9, programmata da Anas in settembre, sono stati infatti analizzati alcuni percorsi viabilistici alternativi: uno di questi è appunto la strada provinciale 6 di Carpaneto, sulla quale è presente lo svincolo Farnesiana della tangenziale sud, da sempre considerato critico a causa delle manovre di svolta a sinistra in immissione alla strada provinciale.

Da qui l’idea di realizzare due rotatorie in corrispondenza delle intersezioni con le rampe di accesso e uscita dalla tangenziale: l’intervento è interamente a carico di Anas per una spesa di due milioni e mezzo di euro.

«Grazie alla collaborazione con Anas sono state realizzate queste rotatorie in via provvisoria - spiega Calza - ma questa è anche l’occasione per fare una valutazione su due interventi che la Provincia aveva già in mente da tempo dato che è uno dei luoghi più attenzionati». Concorde anche Bongiorni: «È un punto storicamente pericoloso - fa presente - c’è un tasso di incidentalità alto e queste rotatorie serviranno anche ai fini della sicurezza oltre che della scorrevolezza del traffico».

Il sopralluogo ha offerto anche l’occasione di parlare del cantiere in strada Farnesiana: «È stata oggetto di una riqualificazione totale - spiega Bongiorni - tre bracci di cantiere sono già terminati, ce n’è attivo ancora uno relativo allo spostamento e alla riqualificazione dell’acquedotto. Ovviamente gli interventi sono coordinati e contiamo di riaprire la strada Farnesiana prima della chiusura del ponte sul Nure».