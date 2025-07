Caduta dal Ponte Gobbo: «Vorrei ringraziare chi ha salvato mia sorella»

Sta meglio e non risulterebbe più in pericolo di vita l'adolescente che l'altro giorno è precipitata dal ponte Gobbo di Bobbio. A confermarlo anche la famiglia che ora desidera ringraziare chi ha contribuito a salvare la giovane, strappandola alle acque del fiume e a una sorte tragica. Infatti, l'impatto con il Trebbia e con le rocce, giunto dopo un volo di oltre 10 metri, ha provocato diverse fratture alla sedicenne, che è viva per miracolo.

La sorella ha lanciato un appello social con la volontà di arrivare ai soccorritori e risalire all'identità dei bagnanti che per primi hanno chiamato il 112 e hanno portato la ragazza a riva, salvandola dalla corrente del fiume. Una «storia» caricata sul profilo Instagram della sorella mostra sullo sfondo l'articolo pubblicato il 18/07 su liberta.it. In primo piano, invece, a una scritta bianca su sfondo nero è affidato il sentito appello. «Mia sorella sta meglio - si legge -. Saremmo immensamente felici di ringraziare i soccorritori e i tre ragazzi che l'hanno soccorsa. Se qualcuno ha qualche informazione a riguardo, vi prego scrivet