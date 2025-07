Sta meglio la ragazza precipitata dal ponte Gobbo

Dall'ospedale Maggiore di Parma hanno potuto tirare un primo sospiro di sollievo i familiari la ragazzina di 16 anni ricoverata in Terapia intensiva dopo essere precipitata dal ponte Gobbo . Non è più intubata e dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico si è risvegliata. Il percorso per la ripresa appare ancora lungo ma i segnali di miglioramento sono evidenti. Al momento non ricorda cosa gli è accaduto.