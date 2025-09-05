«Tutto è cominciato con te...». Isabella Ferrari ricorda Giorgio Armani
La lettera di addio allo stilista e amico affidata a un post Instagram
Redazione Online
|1 ora fa
«Tutto è cominciato con te...».
Sono le parole dell'attrice piacentina Isabella Ferrari, scritte in un post Instagram nel quale esprime il dolore per la perdita di Giorgio Armani, scomparso giovedì 4 settembre.
IL POST INSTAGRAM: