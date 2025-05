«Per amore del territorio»: torna la Giornata dell'Ambiente a Gropparello

Insieme per amore del territorio tra cura dell’ambiente, educazione e divertimento. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre tre tonnellate di rifiuti raccolti, Gropparello si prepara a una nuova edizione della Giornata dell’Ambiente, organizzata dall’associazione Promis Gruparel. L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, con ritrovo alle ore 8.00 nel piazzale di via IV Novembre. Da lì partiranno i gruppi, formati da volontari e alunni delle scuole del territorio, diretti verso le aree verdi più colpite dall’abbandono di rifiuti. Tra le zone già mappate: Obolo, Groppovisdomo, i Razzoni, Barzano e località Fogliazza dove i giovani alunni delle scuole di Gropparello avranno la possibilità di visitare l’azienda agricola Egida tra caprette, mucche e animali da cortile.

«È una giornata che ci rende orgogliosi, perché capace di coinvolgere tutta la comunità: grandi, piccoli, famiglie, scuole, associazioni – sottolinea Marco Maggi, presidente di Promis –. Un gesto concreto contro l’inciviltà, ma anche una grande occasione educativa e di condivisione».

L’iniziativa ha infatti un forte valore formativo e vede il coinvolgimento diretto delle scuole del comune. «È una giornata importante per i nostri ragazzi, dai bambini della scuola dell’infanzia agli studenti delle medie – spiega la dirigente scolastica Roberta Gulieri –. Imparano sul campo cosa significa rispettare l’ambiente, lavorare insieme, essere cittadini attivi. Un’alleanza educativa con il territorio».

Oltre alla raccolta dei rifiuti, per i più piccoli sono previsti laboratori a cielo aperto (con protagonisti anche gli amici a quattro zampe di Barbara Rossi), pensati per trasmettere valori di sostenibilità e cura del pianeta in modo creativo e divertente.

Un'intera comunità coinvolta

«Queste giornate sono preziose perché uniscono la concretezza dell’azione ambientale al coinvolgimento delle persone. Non c’è difesa dell’ambiente senza partecipazione» commenta Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza. Mentre vari gruppi saranno impegnati in località fuori dal centro abitato e raggiunte grazie ai pulmini messi a disposizione gratuitamente da Autoservizi Rossi Pietro, i più piccoli insieme ai volontari di Promis, Legambiente e Lilt Piacenza armati di pinze raccogli-rifiuti si occuperanno di liberare le vie del paese da cartacce e mozziconi. «L’anno scorso abbiamo raccolto 1.200 mozziconi, quest’anno siamo pronti a rimboccarci le maniche e proseguire con attività di sensibilizzazione che fanno bene a tutti» sottolinea Laura Chiappa. «Promis ha saputo costruire un modello efficace di cittadinanza attiva e ci fa piacere essere al loro fianco» rendono noto i rappresentanti di associazioni, enti e aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa che vede il Gruppo Libertà in prima linea come Media Partner.

La giornata si concluderà con un pranzo conviviale al campo sportivo Ettore Rosso, offerto dall’associazione a tutti i partecipanti. Un modo per chiudere insieme, con un sorriso, una mattinata di impegno e bellezza condivisa. Novità di quest’anno? «Recupereremo grazie agli amici del Gruppo Gamma 4x4 un’auto degli anni ‘70 abbandonata in un bosco» anticipa Andrea Previdi, consigliere di Promis Gruparel.

«Vi aspettiamo con i guanti, scarpe comode e tanta voglia di fare bene insieme – conclude Marco Maggi –. Anche quest’anno, ne siamo certi, sarà bellissimo.»

I prossimi appuntamenti targati Promis

La Giornata dell'Ambiente apre le danze nel fitto calendario di eventi pensato dai volontari di Promis Gruparel. Sabato 24 maggio via alla terza edizione del Memorial Chicco Maggi, torneo di calcio a sette che mette in competizione i vari comuni della provincia. Evento sportivo in ricordo del volontario Federico Maggi e organizzato per raccogliere fondi da destinare a Lilt Piacenza. L'ultimo weekend di giugno sarà invece monopolizzato dal torneo notturno di calcio per il quale sono già aperte le iscrizioni. Luglio, come vuole la tradizione, sarà il mese del Torneo dei Rioni. Grande attesa poi per la tre giorni di Festa dei Cuion il primo finesettimana di agosto. A ottobre ancora la solidarietà protagonista con la Camminata in Rosa in ricordo di Ilaria Zanetti.