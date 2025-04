«Tutti possono salvare una vita» : i non vedenti imparano l'utilizzo del defibrillatore

Insieme per un progetto all'insegna dell'inclusione, dello sport e della solidarietà. Tutti possono salvare una vita e tutti possono provare esperienze uniche come partecipare da protagonisti alla mezza maratona di Piacenza. Unione italiana ciechi e ipovedenti, Progetto Vita, Pubblica Assistenza Croce Bianca e Tandem Volante insieme nell'organizzazione di un corso dedicato ai non vedenti per imparare l'utilizzo del defibrillatore. Nozioni di primo soccorso fondamentali che possono fare la differenza. «Crediamo fortemente che la disabilità non debba essere vissuta come un limite - le parole di Diego Guerriero in rappresentanza di Tandem Volante -. Grazie a questa sinergia forniremo informazioni utili ai nostri ragazzi. Inoltre - continua Guerriero - durante la prossima mezza maratona piacentina, in programma nella mattinata di domenica 4 maggio, parteciperemo insieme all'associazione Andrea e i corsari a bordo dei tandem forniti da Alberto Bonetti armati di Dae. Naturalmente - precisa - con la speranza di non utilizzarli».

«Crediamo molto in questa iniziativa - sottolinea Filippo Siciliano, presidente della sezione piacentina dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -. Un corso utile per tutti quanti a prescindere dalle disabilità». «Non c'è nessuno che non può aiutare - afferma l'istruttrice di Progetto Vita Stefania Bertocchi -, si parte da questo concetto. Siamo qui per spiegare come fare a gestire una situazione di emergenza utilizzando un defibrillatore. Tutti possono utilizzare un Dae e tutti possono concorrere a salvare una vita attraverso un prezioso lavoro di squadra».

Alla mezza maratona a bordo di tandem speciali

Al centro dell’iniziativa il connubio tra sport e benessere e il valore dell’inclusione che si farà effettivo durante la Placentia Half Marathon di domenica quando i partecipanti al corso presteranno servizio lungo il percorso a bordo di tandem speciali. «Io e mia moglie abbiamo sempre girato in tandem, una passione che ho fatto diventare un lavoro costruendo tandem per tutti, dai professionisti ai principianti» spiega Alberto Bonetti che, in occasione della prossima Placentia Half Marathon metterà a disposizione due tandem sui quali due volontari e due ragazzi non vedenti potranno vivere l'esperienza di affrontare il percorso della mezza maratona piacentina. «La gioia di offire questa opportunità ai ragazzi dell'associazione è inspiegabile» commenta emozionato il costruttore originario di Cortemaggiore.