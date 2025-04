«Sono passata 5 minuti prima che la strada crollasse»

La testimonianza di Daniela Ferrari, che a Telelibertà ha raccontato i minuti antecedenti al crollo della strada alla Veggiola. La forza del Riglio nel mattino di giovedì 17 aprile ha spazzato via la strada che porta al suo agriturismo, la Canteina, dove si è aperta una voragine.

«Siamo passati 5 minuti prima che la strada crollasse», racconta. Difficoltà anche sulla strada alternativa, ora transennata. «Non sappiamo come si evolverà, abbiamocapire come far», spiega Daniela. Che chiude con: «Spero che le amministrazioni facciano qualcosa perché siamo davvero in difficoltà». Diversi i danni e i disagi causati dal maltempo in tutta la provincia.